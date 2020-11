Rennes - Le président Holveck réagit aux débuts difficiles du club en LDC

Pour la toute première fois de son histoire, le Stade Rennais FC dispute en cette saison 2020-2021 la Ligue des Champions. Après la phase aller (nul face à Krasnodar 1-1, défaites face au FC Séville 1-0 puis à Chelsea 3-0), durant laquelle le club breton n'a engrangé qu'un petit point, force est de constater que les Rouge-et-Noir connaissent des débuts difficiles au plus haut niveau continental. Une déception pour Nicolas Holveck, le président du SRFC.

"Oui, et nous sommes déçus. Notamment par rapport au match contre le FC Krasnodar (1-1), car je pense que nous méritions autre chose. On a perdu à Séville (1-0), face au tenant de la Ligue Europa, et ce soir-là, Alfred Gomis avait effectué un match énorme. Et à Chelsea (3-0), on concède deux penalties, un des nôtres est expulsé, et certaines décisions arbitrales sont discutables", a indiqué le dirigeant des Rouge-et-Noir, et d'ambitionner désormais un reversement en Ligue Europa : "Il nous reste trois matches, à commencer par le match retour contre les Anglais, le 24 novembre. Nous allons tout faire pour faire mieux lors de la phase retour, et essayer de poursuivre notre parcours européen. Si c’est le cas, ce sera sans doute en Ligue Europa. On apprend, face à de grosses équipes comme Chelsea, le FC Séville".