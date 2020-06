Rennes - Le Stade Rennais dévoile le programme de sa reprise

Dans un communiqué officiel publié ce jeudi sur son site internet, Rennes a dévoilé son programme de reprise. Les Rouge-et-Noir feront leur retour à l'entraînement le 22 juin. Cette reprise débutera par une batterie de tests médicaux et physiques. Les protégés de Julien Stéphan prendront ensuite part à deux stages : le premier du 6 au 15 juillet à Dinard, puis le second du 1er au 8 août à Arzon. Au total, les joueurs bretons, qualifiés pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions édition 2020-2021, disputeront six matches amicaux.

LE PROGRAMME DE LA REPRISE DU SRFC

Lundi 22 juin : retour des joueurs à la Piverdière

Du lundi 22 au jeudi 25 juin : tests médicaux et physiques

Du lundi 6 au mercredi 15 juillet : stage de préparation n°1 à Dinard (35)

Jeudi 16 juillet : Match de préparation n°1 (informations à venir)

Vendredi 17, samedi 18, dimanche 19, lundi 20 et mardi 21 juillet : repos

Mercredi 22 juillet : reprise de l’entraînement à la Piverdière

Du samedi 1er au samedi 8 août : stage de préparation n°2 à Arzon (56)

Samedi 1er août : Match de préparation n°2 (informations à venir)

Mardi 4 août : Match de préparation n°3 (informations à venir)

Samedi 8 août : Match de préparation n°4 contre le Stade Brestois 29 (L1) - 18h (lieu à définir)

Mercredi 12 août : Match de préparation n°5 (informations à venir)

Samedi 15 août : Match de préparation n°6 (informations à venir)