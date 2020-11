Rennes - Léa-Siliki ne digère pas le match nul face à Strasbourg

Le Stade Rennais ne s'est toujours pas imposé en Ligue 1 durant ce mois de novembre et n'a remporté qu'un seul de ses dix derniers matchs toutes compétitions confondues. Alors que les Bretons pouvaient mettre fin à ces séries face au 19ème du championnat, les hommes de Julien Stéphan sont repartis avec seulement le point du match nul (1-1). Interrogé au micro de la chaine Téléfoot, James Léa-Siliki a fait part de sa déception après le match.

"On est frustrés. On a mal démarré ce match. On est venus pour gagner. On a réussi à prendre un point mais on aurait voulu en prendre trois. On va continuer à travailler pour renouer avec la victoire" a déclaré le milieu de terrain franco-camerounais de 24 ans.