Rennes - Les dirigeants doivent préparer l'avenir

Qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions, le Stade Rennais pourrait découvrir cette prestigieuse compétition la saison prochaine. Pour y parvenir, le club breton devra compter une fois encore sur ses jeunes pousses. Depuis son arrivée au club, Julien Stéphan a démontré qu'il comptait s'appuyer sur les jeunes du centre de formation, en témoigne l'éclosion d'Eduardo Camavinga sous ses ordres. A l'image du milieu de terrain, d'autres promesses du club aspirent à évoluer avec l'équipe première sur la durée, comme l'indique L'Equipe ce samedi matin.

Parmi eux, l'attaquant Yann Gboho (19 ans). Auteur d'un but et une passe décisive en 8 matchs de Ligue 1 cette saison, il lui reste un an de contrat et les négociations pour une prolongation ont déjà débuté. Celles avec Lucas Da Cunha (19 ans, 2 matchs de Ligue 1 cette saison) ont repris. Certains jeunes rennais sont également de retour de prêt et souhaitent désormais confirmer au sein de leur club, à l'image de Lilian Brassier (20 ans) ou Armand Laurienté (21 ans). Plusieurs premiers contrats professionnels devraient également être paraphés cet été. Andy Diouf, Noah Françoise, Lesley Ugochukwu, Loum Tchaouna et Mathis Abline pourraient être concernés. En revanche, Brandon Soppy (18 ans) pourrait quitter le club afin d'avoir un rôle plus important. Son profil plaît notamment en Allemagne où Augsbourg, Leipzig et Mönchengladbach gardent un oeil sur lui.