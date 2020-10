Rennes - Les grands débuts d'Alfred Gomis retardés

A quelques jours d'affronter Reims pour la 6e journée de Ligue 1 (dimanche, 17h), l'entraîneur rennais Julien Stéphan s'est exprimé sur son groupe, notamment à propos de la nouvelle recrue Alfred Gomis, récemment transféré de Dijon. Il est forfait pour la rencontre et va devoir attendre pour disputer son premier match avec sa nouvelle équipe : "Gomis est forfait à cause d'un souci musculaire à la suite d'un dégagement en fin de rencontre, sur le dernier match disputé avec Dijon", a t-il expliqué.

Il a par ailleurs annoncé que le latéral gauche Faitout Maouassa sera absent jusqu'à mi-novembre, donc plus longtemps que prévu, en raison d'un souci ligamentaire entre le tibia et le péroné, suite au match contre Monaco (victoire 2-1). De plus, Adrien Truffert, (positif au Covid), les internationaux français Edouardo Camavinga et Steven Nzonzi, Jonas Martin et Serhou Guirassy ne se sont pas entraînés ce vendredi matin alors que Nayef Aguerd s'est lui entraîné à part. Selon Stéphan, qui s'est voulu rassurant, il s'agirait de "petits pépins".