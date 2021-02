Rennes - Les mots très durs de Damien Da Silva après la défaite face à l'ASSE

Face à l'AS Saint-Etienne, hier après-midi lors de la 25ème journée de Ligue 1, le Stade Rennais FC n'a pas rassuré. Au sortir d'une prestation d'ensemble très terne, les Rouge-et-Noir ont concédé une nouvelle défaite (0-2, analyse et notes), qui confirme leurs grandes difficultés du moment (2 nuls et 2 défaites sur les quatre derniers matches). Pour Damien Da Silva (32 ans), le défenseur central et capitaine du club breton (20 matches joués en championnat cette saison, 4 buts), le mal est actuellement profond.

"Bien sûr, on est en colère par rapport à la manière. En ce moment, on n'est pas bons et il y a un sentiment de non-révolte. Aujourd'hui, on se sent faibles, à la merci de toutes les équipes de L1. On le sait, ce n'est pas la première fois et c'est ça qui est énervant, ce sont des points qu'on perd. Si on n'a pas la bonne mentalité, si on ne travaille pas plus que ça au quotidien, on devient une équipe banale. On est à l'image de ce qu'on fait à l'entraînement", a lancé le numéro 3 du club breton chez nos confrères de L'Equipe, et d'ajouter : "J'ai l'impression qu'on est trop gentils, qu'on manque d'agressivité. Quand on met tout ce qu'il faut, on peut être une super équipe. Là, c'est un visage dont on n'est pas fiers. On est dans un très bon club, pas un grand club, et il faut jouer avec certaines valeurs. On ne fait que se parler, mais dire les choses c'est une chose, après le plus important c'est de les écouter et de les faire. Là, on est vulnérables. Faut-il changer d'approche alors qu'on a encore eu la possession ? Si ça doit faire changer les résultats, oui. Quel supporter peut dire qu'il a pris du plaisir ? Il nous manque de la folie".