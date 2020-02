Rennes - Les Pinault pensent à Arsène Wenger

Le Stade Rennais cherche un nouveau président. Vendredi après-midi, le club a annoncé le départ d'Olivier Létang, un peu plus de deux ans après son arrivée. Désormais, les dirigeants bretons n'ont pas de temps à perdre et doivent trouver son successeur afin de préparer la fin de saison et le prochain mercato estival notamment. Or, selon les informations de L'Equipe, un nom ferait déjà office de priorité chez les Pinault, actionnaires du club : celui d'Arsène Wenger.

Devenu récemment directeur du développement du football mondial au sein de la FIFA, l'ancien entraîneur d'Arsenal aurait été contacté par François et François-Henri Pinault afin de succéder à Létang. D'après nos confrères, l'homme âgé de 70 ans devrait étudier cette proposition avec attention et pourrait se laisser tenter par cette expérience de président, qu'il n'a encore jamais connue.