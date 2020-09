Rennes - Les premiers mots de la recrue Alfred Gomis

Comme relaté dans notre média il y a quelques petites minutes, le Stade Rennais FC vient de s'offrir les services d'Alfred Gomis (27 ans). Sur le site officiel de son nouveau club, le portier sénégalais, qui a signé aux abords du Roazhon Park jusqu'au 30 juin 2025, a livré ses premiers mots en tant que nouveau joueur des Rouge-et-Noir, faisant part de sa joie de franchir un cap dans sa carrière.

"Ça me fait très plaisir de rejoindre le Stade Rennais F.C. C’est un club que je connaissais déjà avant de rejoindre Dijon et qui continue de grandir chaque année. Tous les ans, il y a de nouvelles ambitions. Maintenant, nous devons encore travailler pour nous améliorer. On a discuté un peu avec Édou. C’est un très bon mec. Il m’a dit qu’il y avait un super vestiaire, que l’on bossait dur pendant la semaine et que l’on prenait beaucoup de plaisir le week-end. J’ai hâte de pouvoir partager de bons moments avec mes nouveaux coéquipiers et les supporters", a indiqué le nouveau dernier rempart du SRFC.