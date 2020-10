Rennes - Les premiers mots de la recrue Dalbert Henrique

Samedi soir, le Stade Rennais FC a enregistré l'arrivée de Dalbert (27 ans), débarqué chez les Rouge-et-Noir en provenance de l'Inter Milan dans le cadre d'un prêt payant (2 M€) assorti d'une option d'achat de 13 M€. Le latéral gauche brésilien, passé par l'OGC Nice, a été officiellement présenté à la presse en ce mardi. L'occasion pour l'Auriverde de livrer ses premiers mots en tant que joueur du SRFC, dans un discours mêlant ambitions et motivation.

"Je connaissais déjà le club. J'ai aussi vu des matches avant de venir. Il y a aussi la Ligue des Champions. C'est pour tout cela que je suis venu à Rennes. Je me sens bien. J'ai travaillé pendant mes vacances au Brésil. J'ai aussi fait une bonne préparation avec Conte à l'Inter de Milan. Je suis prêt à aider le club et mes coéquipiers", a-t-il indiqué devant les journalistes, et de préciser : "J'ai rencontré quelques difficultés au début à l'Inter car le Calcio est un championnat très tactique. La deuxième année s'est beaucoup mieux passée. J'ai appris à connaître le football italien".