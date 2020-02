Rennes - Les raisons du départ d'Olivier Létang

Ce vendredi après-midi, le Stade Rennais a annoncé le départ de son président délégué, Olivier Létang. Dans le communiqué publié par le club, peu d'informations supplémentaires avaient été dévoilées, mais nos confrères de RMC Sport en révèlent davantage ce vendredi soir. Bien que cette décision était inattendue, le média français indique qu'elle aurait été actée il y a déjà plusieurs semaines. François-Henri Pinault, l'actionnaire de Rennes, aurait fait son choix en décembre dernier.

La principale raison ayant motivé cette décision serait la tension palpable entre Létang et Stéphan, l'entraîneur rennais. La communication entre les deux hommes était quasiment inexistante depuis la fin du mercato estival dernier. De plus, les départs de plusieurs salariés du club en fin d'année dernière ont également fait pencher la balance puisque le caractère trop autoritaire d'Olivier Létang en aurait été l'une des causes.