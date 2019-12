Rennes - Létang lâche ses vérités sur sa collaboration avec Stéphan

Malgré un effectif décimé au mercato estival avec le départ de six titulaires en puissance (Koubek, Mexer, Bensebaini, André, Sarr et Ben Arfa), les Rennais réalisent un début de saison impensable et caracolent à la troisième place du championnat. Même si la campagne européenne s’est avérée calamiteuse, l’entraîneur rennais Julien Stéphan incarne la réussite bretonne. Intronisé le 3 décembre 2018 en lieu et place de Sabri Lamouchi, le technicien de 39 ans a depuis remporté une Coupe de France face au PSG le 27 avril 2019.

Dans une interview accordée à L’Équipe, le président Olivier Létang est revenu sur "une de ses meilleurs décisions" que de placer sur le banc Julien Stéphan. Chahuté à l’automne suite à une sortie de Sylvain Armand le 28 septembre, le coach n’a jamais été "remis en question" par son président qui reste dubitatif, à l’instar des supporters, face à l’ingéniosité de celui-ci. Entre adaptations tactiques efficaces, gestion humaine remarquable et solidité face aux tensions internes, Julien Stéphan est devenu, en l’espace d’un an, l’atout majeur des Bretons.