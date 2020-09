Rennes - M'Baye Niang agacé par les rumeurs de départ

Depuis le début du mercato, M'Baye Niang (25 ans) est un joueur plus que jamais attiré vers un départ du Stade Rennais. Alors que l'Olympique de Marseille était tout proche de le recruter en juin et continue de pointer le bout de son nez plus récemment, l'attaquant sénégalais reste un Rouge et Noir et a d'ailleurs tenu à le souligner avec un petit coup de gueule lâché dans un tweet.

"Je n'avais aucune envie de m'exprimer à nouveau", s'est plaint l'ancien milanais. "Je demande aux personnes qui s'expriment à ma place de cesser de le faire. Contrairement à ce qui peut se lire et se dire, j'ai de bonnes relations avec les personnes du Stade Rennais, que ce soit le staff, les joueurs ou la direction. Je ne sais pas comment va se terminer le mercato, mais aujourd'hui je suis au club et reste concentré sur le travail qu'on me demande." Une chose est sûre. Niang risque de vivre une fin de mercato (5 octobre) plus qu'animée, alors que ses relations avec son entraîneur Julien Stéphan restent tendues.