Rennes - Mendy et Camavinga incertains pour Nîmes

Touchés dans la courte défaite concédée contre l'Olympique de Marseille vendredi soir au Roazhon Park (0-1), Édouard Mendy et Eduardo Camavinga, respectivement gardien de but et milieu de terrain du Stade Rennais, sont incertains pour le déplacement sur la pelouse du Nîmes Olympique, programmé mercredi soir (19 heures, Stade des Costières), en match en retard de la 12ème journée de Ligue 1. Les deux hommes passeront un ultime test demain, a révélé Julien Stéphan, l'entraîneur des Rouge-et-Noir, ce lundi en conférence de presse.

"C'est du 50-50. On fera un test demain pour les deux. Pour Édouard, c'est la région des adducteurs, c'est musculaire, l'interrogation sera de savoir s'il pourra frapper dans le ballon de manière normale. Eduardo, c'est partout, à différents endroits. Il a pris un certain nombre de chocs et de coups sur le dernier match, donc il faut voir comment ça va réagir demain à la séance. Pour ce qui est du travail de courses, il n'y a pas trop de soucis. Mais il faudra voir avec de l'opposition et un peu plus d'intensité pour déterminer s'il peut jouer", a précisé le technicien breton.