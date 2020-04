Rennes - Mexer a tenu sa promesse, il a ramené la Coupe à la maison

La saison dernière, au Stade de France, le Stade Rennais était venu à bout du Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France (2-2, 6 t.a.b. à 5). Edson Mexer (31 ans), alors défenseur central des Rouge-et-Noir, avait été décisif au cours de cette partie en marquant un but. Dans un entretien accordé à Ouest-France, l'axial mozambicain, désormais joueur de Bordeaux, a révélé que quelques jours avant cette échéance il s'était fendu d'une double promesse à Julien Stéphan, son entraîneur en Bretagne, à savoir marquer et remporter le trophée. Une promesse tenue !

"Le coach m’avait convoqué dans son bureau à la Piverdière. J’avais un petit souci physique, je n’avais pas joué les derniers matchs avant cette finale. Je lui ai alors dit que j’étais prêt pour la Coupe, que j’allais tout donner pour la ramener à Rennes. Et je lui ai promis que j’allais marquer et qu’on allait gagner cette Coupe. On n’était que tous les deux, Julien Stéphan et moi, et cette anecdote est vraie, je lui ai alors fait cette promesse…", a-t-il révélé, et de poursuivre en vantant les qualités de son ancien entraîneur : "Juste après le match, je suis allé le voir : 'Tu vois, coach, je t’avais promis !' Il m’a répondu : 'Oui, c’est magnifique Mexer ! Le Stade Rennais, toutes les Rennaises et tous les Rennais sont trop contents grâce à toi.' À ce moment-là, je lui ai dit 'merci pour tout' parce que je savais déjà que j’avais un accord avec Bordeaux. Le coach Stéphan, il est incroyable… Je l’aime trop. Ça se passait très bien avec lui".