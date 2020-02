Rennes - Niang se paye Lafont

Après une fin de match renversante dans un derby bouillant, le Stade Rennais a pris le dessus sur le FC Nantes vendredi soir (3-2) en championnat. Alors que les Nantais menaient encore à la 94ème minute de jeu, ils ont concédé deux buts coup sur coup pour finalement s'incliner. Au coup de sifflet final, Mbaye Niang, l'attaquant rennais qui a manqué son duel face à Lafont sur penalty, n'a pas hésité à chambrer le gardien des Canaris, après que celui-ci en ait fait autant lorsque le score était encore favorable aux Nantais. En zone mixte, le solide buteur sénégalais s'est expliqué. "Touré me dit de ne pas chambrer. Mais quand tu me chambres, il ne faut pas s'étonner si cela se retourne contre toi. J'étais content, je l'ai fait savoir à la personne qui m'a un peu chambré. Après il ne faut pas venir pleurer. Il y a eu des mots, il y a eu des gestes. Moi je ne suis pas là pour dire que c'est la faute d'untel ou untel. On a gagné, je suis content. Je vais fêter ça comme il se doit et on se dit à l'année prochaine!" a-t-il raconté.

Par la suite, il a poursuivi en taclant directement Alban Lafont sur son comportement. "Lafont? (sourire) C'est quelqu'un qui doit garder l'humilité. Quand tu mènes 2-1, il faut savoir rester humble, être lucide. Aujourd'hui cela s'est retourné contre lui, c'est la meilleure des réponses qu'il ait pu avoir de la vie. Ce sera à lui, la prochaine fois, de ne pas trop chambrer les autres quand il reste du temps" a-t-il confié. La tension était donc encore palpable après le coup de sifflet final.