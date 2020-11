Rennes - Nicolas Holveck crie à l'injustice : 'On est arbitré comme le Petit Poucet'

Rennes l'a mauvaise contre Félix Zwayer, l'arbitre du match contre Chelsea hier (défaite 0-3). En effet, les Bretons ont été sanctionnés de deux pénaltys, dont un sévère pour une main non intentionnelle de Dalbert. Un coup de sifflet encore plus injuste lorsque l'on sait que Kurt Zouma a été dans la même situation quelques minutes auparavant, sans offrir de pénalty aux Bretons.

Pour Nicolas Holveck, le président rennais, le constat est clair : Rennes est arbitré comme le Petit Poucet de la Ligue des Champions. "Je suis très fier du coach. On n'a vraiment pas à rougir malgré le score. Mais il y a plus que de la déception, il y a de la frustration. L'homme du match, c'est l'arbitre. J'aimerais qu'on m'explique clairement les règles des mains dans la surface. Si celle de Dalbert est sifflée, pourquoi celle de (Kurt) Zouma n'est-elle pas sifflée ? La VAR se réveille sur la nôtre, pas sur la leur. Le match est plombé à 2-0 alors qu'Alfred (Gomis, le gardien rennais) n'a pas un arrêt à faire. On est certainement arbitré comme le Petit Poucet, le petit nouveau, et ça, c'est difficile à accepter. Le sommeil va être dur à trouver" a-t-il lâché sur Téléfoot.