Rennes - Nicolas Holveck évoque Julien Stéphan

Nicolas Holveck, le nouveau président de Rennes, a accordé une interview à L'Equipe afin d'évoquer son tout nouveau rôle en Bretagne. Forcément, le dirigeant a été interrogé sur sa toute fraîche relation avec Julien Stéphan, l'entraîneur rennais depuis un an et demi. Et visiblement, les deux hommes ont eu l'opportunité de se rencontrer il y a peu de temps.

"Je l’ai rencontré très récemment, nous avons eu un très bon contact. Il connaît un début de carrière incroyable et je n’ai aucun doute sur notre complémentarité dans une vision globale du club. À moi de faire en sorte qu’il soit dans les meilleures conditions pour obtenir les meilleurs résultats possibles" a-t-il déclaré.