Rennes - Nicolas Holveck évoque le mercato

La prise de fonction de Nicolas Holveck est particulière. Nommé président du Stade Rennais le mois dernier, l'homme de 48 ans est confiné près de Monaco en cette période de crise sanitaire. A l'image de tout le football français, il est dans l'incertitude quant à la suite des événements, y compris le mercato estival. Interrogé à ce sujet ce mardi dans la Team Duga sur RMC, le néo-président a expliqué qu'il faudra attendre un retour à la normale pour y voir plus clair.

"On travaille toute l'année sur le mercato. L'équipe de scouts voit des joueurs tout le temps. Ce mercato va être conditionné par la façon dont on termine économiquement le championnat, la place finale et la situation économique de l'ensemble du marché cet été. Il n'y a rien d'établi, car il y a beaucoup d'inconnues" a-t-il confié.