Rennes - Nicolas Holveck remercie l'actionnaire pour ce mercato

Avec environ 80 M€ de dépenses et un peu plus de 50 M€ de ventes, le Stade Rennais FC a été le club français le plus actif au cours du mercato estival (17 sorties de joueurs, 6 transferts et 11 prêts, 7 arrivées et des prolongations). Pour Nicolas Holveck, le président des Rouge-et-Noir, l'actuel leader de la Ligue 1 a plutôt bien réussi cette fenêtre de mutations, notamment grâce au soutien de l'actionnaire majoritaire du club.

"La balance est d'une vingtaine de millions. On a acheté beaucoup, on a aussi vendu. L'actionnaire a aussi assumé le risque Covid, qui est loin d'être neutre, donc on a pu avancer grâce à son soutien et ne pas prendre en compte la perte de recettes sur la billetterie et les hospitalités, soit entre 10 et 15 M€. C'est un luxe, on a pu se permettre ce mercato avec cet avantage-là", a-t-il lancé en conférence de presse.