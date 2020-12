Rennes - Non, le club ne joue pas le maintien selon Julien Stéphan

Rien ne va plus à Rennes. Défaits (0-2) samedi par Lens, les bretons ont porté leur nombre de défaites à huit sur leurs dix dernières rencontres. Un bilan catastrophique qui fera dire à Julien Stéphan après match "Prendre bien conscience qu'on va jouer le maintien. On est parti pour jouer le maintien, notre dynamique est extrêmement négative donc on doit se mettre dans cet état d'esprit là. Arrêter de rêver à l'Europe arrêter de rêver à autre chose que ça." Mais cet après-midi, en conférence de presse d'avant match face à Séville pour la 6ème journée de Ligue des Champions, l'entraineur rennais est revenu sur ses propos.

"Le message que j'ai envoyé après le match, ce n'est pas qu'on jouait le maintien, mais qu'on devait avoir le comportement d'une équipe qui joue le maintien, a-t-il précisé. Ça a été complètement transformé par des esprits un peu tendancieux qui ont voulu faire croire que je disais qu'on jouait le maintien. Je n'ai jamais dit ça. Il faut bien reprendre les propos qui ont été dits" a insisté le technicien français.