Rennes - Nouvelle tuile pour Jonas Martin

Arrivé en provenance du Racing Club Strasbourg Alsace à la fin août, Jonas Martin (29 ans) connaît des débuts on ne peut plus compliqués sous ses nouvelles couleurs du Stade Rennais FC. L'ancien milieu de terrain du Montpellier Hérault Sport Club (3 matches disputés en Ligue 1 cette saison), sur le flanc depuis le 3 octobre dernier et une blessure à un quadriceps contractée sur le terrain de la Lazio Rome en Ligue Europa, n'est pas prêt de retrouver la compétition. En effet, ce jeudi matin, en raison d'une vive douleur au niveau du quadriceps ou de la hanche droite, le numéro 28 des Rouge-et-Noir, qui venait de faire son retour sur les terrains de la Piverdière, a stoppé la séance d'entraînement, dépité. Un nouveau coup dur qui pourrait prolonger encore un peu plus l'absence du natif de Besançon.

Jonas Martin rechute. A peine de retour à l'entraînement, le milieu rennais dépité semble souffrir à nouveau du quadriceps. @TVR35 @staderennais pic.twitter.com/304DfdXAoH — Christophe Penven (@PenvenC) 19 décembre 2019