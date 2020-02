Rennes - Nzonzi débriefe sa première

Auteur de son premier match plein sous ses nouvelles couleurs, mardi soir face à Belfort (victoire 0-3 en quart de finale de la Coupe de France), Steven Nzonzi a débriefé ses débuts à Rennes en zone mixte. "Je me suis bien senti un peu fatigué sur la fin, mais j’étais emporté par l’équipe, le collectif. Il y a beaucoup de communication, ça aide au niveau de l’intégration. Plus tu joues, mieux tu te sens", a confié le milieu de terrain tricolore (31 ans), pour qui l'Euro 2020 est encore loin. "Je suis revenu ici avec l’objectif de retrouver mon meilleur niveau physique, de me sentir bien de prendre du plaisir et une fois que l’objectif sera atteint, on verra pour la suite."

Egalement interrogé sur le départ surprise d'Olivier Létang, en fin de semaine dernière, Nzonzi n'a pas voulu s'étendre. "Ce sont des choses qu’on ne peut pas contrôler, il faut savoir gérer. Il y a un très bon groupe avec beaucoup d’échéances à jouer, il faut rester sérieux et concentrés sur notre groupe."