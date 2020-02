Rennes - Olivier Létang fait le point sur le dossier Camavinga

Licencié de son poste de président du Stade Rennais il y a une semaine, Olivier Létang est sorti du silence. Dans un long entretien accordé à nos confrères de Ouest-France, l'ex dirigeant des Rouge-Et-Noir a mis les choses au clair. L'ancien directeur sportif du PSG est revenu sur les différents points qui ont entraîné cette décision de la part du propriétaire du club. Parmi eux, le dossier Eduardo Camavinga. Létang a d'abord rappelé "qu'un joueur de moins de 18 ans ne peut signer un contrat de plus de 3 ans et qu'il était donc impossible d'étendre le contrat d'Eduardo (Camavinga) au delà du 30 juin 2022".

Olivier Létang a poursuivi en évoquant les prétendus contacts avec le Real Madrid en vue d'une vente l'été prochain. "En ce qui concerne les discussions avec le Real Madrid à son sujet, elles n'ont jamais eu lieu et n'ont simplement jamais existé entre les deux clubs. Appelez le Real Madrid pour vérifier !" a-t-il affirmé, et d'ajouter : "la façon dont nous avons géré la situation d'Eduardo ne pouvait être plus favorable pour le club. Nous avons anticipé la signature de son contrat professionnel et son extension au maximum. Les intérêts du club ne pouvaient être mieux protégés."

