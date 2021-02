Rennes - Plusieurs incertitudes avant le déplacement à Montpellier

Dimanche après-midi (13 heures, Stade de la Mosson), le Stade Rennais FC tentera de mettre fin à sa mauvaise série de quatre matches de rang sans victoire (2 nuls, 2 défaites) sur la pelouse du Montpellier Hérault Sport Club. À deux jours de cette affiche comptant pour la 26ème journée de Ligue 1, plusieurs incertitudes sont présentes dans les rangs du club breton. En effet, ce vendredi matin, Damien Da Silva, Nayef Aguerd, Steven Nzonzi et Clément Grenier n'ont pas pris part à la séance d'entraînement.

"On avait des joueurs qui avaient besoin d'être au repos pour différentes raisons, mais je ne peux pas vous dire que quelqu'un est forfait", a indiqué Julien Stéphan, l'entraîneur breton, en conférence de presse, et de préciser pour Clément Grenier : "Il a été blessé pendant 15 jours (Ndlr, contracture à une cuisse), il a bien travaillé sur le début de la semaine et il était allégé ce matin, c'était prévu dans le programme de la semaine". L'ultime séance des Rouge-et-Noir déterminera donc leur participation, ou non, à cette rencontre.