Rennes - Pour Damien Da Silva, les Bretons ne sont pas assez performants dans les deux surfaces

Le Stade Rennais s'est une nouvelle fois incliné face au FK Krasnodar (1-0) ce mercredi lors de la 5ème journée de la Ligue des champions. Quel que soit le résultat des Bretons face au FC Séville lors de la dernière journée des phases de poules, ils sont d'ores et déjà éliminés de la C1 et de la Ligue Europa. Damien Da Silva s'est présenté en zone mixte à la fin de la rencontre et n'a pas su cacher sa déception.

"C'est un échec, forcément. Aujourd'hui (mercredi), on a perdu notre finale. On croyait en nos chances. Je pense qu'on avait les moyens d'ouvrir le score, certaines situations nous l'auraient permis, mais on n'a pas réussi à changer ce match-là. C'est l'efficacité encore une fois (qui a fait défaut aux Rennais). On n'a pas cette solidité défensive non plus. On ne prend pas beaucoup de buts mais on en prend toujours un. C'est un élément néfaste. Il y a aussi le fait qu'on n'arrive pas à marquer ce but, on défendrait peut-être mieux après avec un but à défendre. Aujourd'hui, on est moins performants dans les deux surfaces. On sait que ça peut nous servir pour la suite du Championnat. C'est le sport de haut niveau. Il faut savoir repartir de l'avant. Le club est en train de grandir. C'est notre première participation à la Ligue des champions. On voulait bien figurer. Maintenant c'est fait, il faut se projeter sur l'avenir. En Championnat, on sait qu'on n'est pas très bien en ce moment, il faut se relever et aller chercher une qualification européenne. Devant, certains sont en train de partir, il faut prendre le bon wagon" a déclaré le capitaine rennais.