Rennes - Premier entraînement pour Nzonzi

Arrivé le dernier jour du mercato, vendredi dernier, puis présenté en grande pompe en marge du derby face à Nantes (3-2) quelques heures plus tard, Steven Nzonzi a foulé pour la première fois les pelouses de la Piverdière, le centre d'entraînement du Stade Rennais, ce mercredi.

Le milieu de 31 ans, prêté pour six mois (avec une option pour un an supplémentaire) par l'AS Roma, n'a plus joué depuis début décembre et le début de sa mise à l'écart à Galatasaray, où il était déjà prêté sur la première partie de saison. "Je ne suis pas au meilleur de ma forme, mais je n'ai pas eu de blessure, je me suis entraîné pendant un mois et là, avec le staff, on va très bien travailler pour revenir le plus rapidement possible", avait confié Nzonzi lors de sa présentation, lundi. Non convoqué pour le déplacement à Lille hier (défaite 1-0), l'ancien Amiénois devrait également manquer le derby face à Brest, samedi (24e journée de L1).