Rennes - Romain Salin prolonge chez les Bretons !

Il a un comportement irréprochable dans le groupe et sait répondre présent quand on fait appel à lui, Romain Salin est le gardien numéro deux dont rêvent pas mal d'entraineurs. Ce mercredi encore, l'ancien portier du Sporting Portugal a remplacé Alfred Gomis face à Krasnodar et a livré une prestation solide. Alors que son contrat se terminait en juin prochain, les dirigeants bretons ont prolongé d'une année supplémentaire le gardien de 36 ans. Le Stade Rennais et Romain Salin sont donc liés jusqu'en 2022.