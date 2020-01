Rennes - Sans Grenier ni Bourigeaud à Nice, le groupe rennais

Pour le déplacement sur la pelouse de l'OGC Nice, programmé ce vendredi soir (20h45, Allianz Riviera) en ouverture de la 21ème journée de Ligue 1, Julien Stéphan, l'entraîneur du Stade Rennais FC, a retenu un groupe de dix-huit joueurs. Damien Da Silva (suspension), Hamari Traoré (suspension), Benjamin Bourigeaud (blessé), Clément Grenier (blessé) et Jonas Martin (blessé) sont indisponibles. Souleyman Doumbia et Lucas Da Cunha ne sont pas retenus. Sacha Boey, Jérémy Gélin, Rafik Guitane et Jordan Siebatcheu sont de retour.

LE GROUPE DU SRFC

Mendy, Salin - Boey, Maoussa, Gnagnon, Morel, Nyamsi, Gélin - Léa-Siliki, Camavinga, Gboho, Guitane, Tait, Raphina - Del Castillo, Hunou, Siebatcheu, Niang.