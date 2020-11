Rennes - Sans Martin mais avec Nzonzi à Chelsea, le groupe rennais

Ce mercredi soir (21 heures), le Stade Rennais sera à Londres et plus précisément à Stamford Bridge pour croiser le fer avec Chelsea. Pour cette affiche de la 3ème journée de la phase de poules de la Ligue des Champions (Groupe E), Julien Stéphan, l'entraîneur des Rouge-et-Noir, a retenu un groupe de vingt-trois joueurs. Le technicien breton enregistre le retour de suspension de Steven Nzonzi, absent à Séville la semaine dernière. Faitout Maouassa (reprise), Eduardo Camavinga (reprise), Jonas Martin (soins), Flavien Tait (covid-19) et M'Baye Niang (reprise) sont absents.

Ligue des champions - Phase de poules / Groupe E

LE GROUPE DU STADE RENNAIS FC

Bonet, Gomis, Salin - Assignon, Omari, Traoré, Da Silva, Aguerd, Nyamsi, Dalbert, Truffert - Bourigeaud, Nzonzi, Grenier, Léa-Siliki, Ugochukwu, Del Castillo - Gboho, Doku, Hunou, Rutter, Guirassy, Terrier.