Rennes - Son choix, son plan, ses ambitions... Bruno Genesio livre ses premiers mots !

Ce vendredi, le Stade Rennais FC a présenté à la presse Bruno Genesio, son nouvel entraîneur, arrivé en remplacement de Julien Stéphan, démissionnaire de son poste en début de semaine. Face aux médias, le technicien français de 54 ans a justifié son choix de rejoindre les Rouge-et-Noir, révélant notamment que la présence de Florian Maurice dans l'organigramme du SRFC a pesé dans sa décision de rallier l'Ille-et-Vilaine. Extraits choisis.

Aucune hésitation

"J'ai réfléchi, pesé le pour et le contre, aujourd'hui je suis pleinement motivé, impliqué et engagé. Ce n'est pas intimidant mais plutôt excitant. Quand je suis rentré de Chine, après une année difficile, j'avais prévu de prendre une équipe que pour la saison prochaine, a-t-il poursuivi. J'avais besoin de rester proche des miens. Quand Florian (Maurice) m'a appelé, très vite ma réflexion a évolué. J'ai senti que c'était le bon moment et le bon projet. Même si au départ j'avais fixé cette deadline, il n'y a pas eu de refus de ma part".

Son avis sur l'effectif breton

"J'ai vu pas mal de matches, ce qui m'a convaincu c'est la qualité du groupe, des joueurs. C'est une équipe qui joue plutôt bien mais qui manque de confiance, de détermination dans les 25 derniers mètres. A nous de trouver des leviers. C'est un des meilleurs effectifs de Ligue 1".

Son plan pour relancer le SRFC

"Ce que je compte amener c'est de la fraîcheur. Beaucoup parler collectivement et individuellement au groupe. Leur apporter la confiance qui leur manque. Les émotions qu'on transmet rejaillissent sur les joueurs. Leurs qualités ne se sont pas envolées. Il n'y a pas de raisons qu'ils ne les expriment pas. Il faut ajouter plus d'agressivité défensivement et surtout offensivement. C'est ce qui manque à cette équipe. C'est une équipe qui joue bien. Il manque de la prise de risque offensivement, on va devoir y remédier".

Objectif Europe

"La mission elle est de remplir l’objectif fixé en début de saison à savoir accrocher la Coupe d’Europe. Oui, ce serait gênant de ne pas être en Coupe d'Europe la saison prochaine. Les autres clubs avancent. Le club de Rennes doit être régulièrement dans les places européennes".

Pas de contact avec le Montpellier Hérault Sport Club

"Il n'a pas eu de contact avec Montpellier. Je n'avais pas arrêté de nom de clubs. À Rennes, c'est un projet humain et sportif qui correspond à mon caractère".

Son envie de rencontrer les supporters

"Je souhaite rencontrer les représentants des groupes de supporters. Les supporters font pleinement partie du club. Ce sont des gens très importants. On le voit encore plus maintenant avec leur absence. Ce n’est pas le football. On a besoin des supporters. C’est important de faire cette démarche. Le souvenir que j’ai des supporters rennais, ce sont des gens qui poussent leur équipe, sont derrière elle. Ils sont de vrais supporters".