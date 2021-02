Rennes - Stéphan : "On ne fait pas exprès de traverser une période plus creuse"

Huitième du championnat, le Stade Rennais connaît une série noire de cinq matchs sans victoire en championnat depuis le 17 janvier dernier et un succès (1-2) face à Brest. Également éliminé de la Coupe de France dès les 32èmes de finale, le club breton a vu son directeur sportif Florian Maurice pousser un petit coup de gueule sur la crise de résultat. Présent en conférence de presse avant la réception de Nice demain à 21h, le coach Julien Stéphan s'est également exprimé sur la situation du SRFC.

"On est tous devant nos responsabilités de la première à la dernière journée. On ne fait pas exprès de traverser une période plus creuse. On essaie, on s'accroche et on corrige. On travaille pour renverser le cours des choses, tout simplement" a commenté l'entraîneur français.