Rennes - Stéphan : 'Un sentiment très positif'

Après trois matchs sans victoire, le Stade Rennais a retrouvé le chemin du succès ce dimanche, en s'imposant face à Nîmes sur le fil (2-1). Avec cette victoire, Stéphan et ses hommes retrouvent leur place sur le podium, abandonnée quelques heures au LOSC. Contre les Crocos, les Rennais ont profité de leur supériorité numérique pendant plus d'une demi-heure pour forcer une seconde fois le verrou nîmois. A l'issue du match, l'entraîneur breton a salué l'état d'esprit conquérant de son équipe et le regain de forme.

"Il y a eu beaucoup d'allant, beaucoup d'entrain, les circonstances de la deuxième période nous ont amené à jouer une attaque-défense pendant 35 minutes. À force de pousser, de mettre des joueurs en haut, avec plus d'offensifs sur le terrain, on espérait pouvoir remporter le match. On a su concrétiser une archi-domination. C'est pour nous un sentiment très positif de prendre ces trois points, très encourageant aussi de continuer à être insistant pour faire tourner les matches en fin de rencontre. On avait plus de gaz que les semaines passées, mais je pense qu'on peut en retrouver plus. Notre deuxième période a montré qu'on était conquérants. Ce qui est satisfaisant, c'est d'avoir repris deux points sur Monaco, trois sur Montpellier et d'avoir creusé un petit écart" a glissé Stéphan.