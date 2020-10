Rennes - Stéphan a 'un sentiment mitigé' après le nul contre Reims

Hier après-midi au Roazhon Park, le Stade Rennais FC a concédé le nul face au Stade de Reims (2-2, résumé), lors de la 6ème journée de Ligue 1. Un résultat de parité analysé en conférence de presse par Julien Stéphan. L'entraîneur des Rouge-et-Noir s'est dit "mitigé" après la rencontre, jugeant la seconde mi-temps de ses hommes "trop approximative".

"J'ai un sentiment mitigé, on n'a joué qu'une mi-temps sur les deux. Quand on fait un demi-match, on a un demi-résultat. On a eu une très bonne réaction au but rémois, on a pris l'ascendant sur cette équipe qu'on savait bien organisée. En deuxième période, ça a été trop approximatif, on a peut-être aussi souffert physiquement. Je nous ai trouvés moins dynamiques, plus lents dans les prises de décision, avec beaucoup moins de mouvement autour du porteur du ballon", a indiqué le technicien breton. "Je n'ai pas vu de suffisance, j'ai vu que physiquement on était moins bien. Et quand on est un petit peu moins bien, il faut se contenter de prendre un point et on va le prendre, parce que ça permet de continuer à avancer malgré tout. Ça rappelle qu'on n'est pas ultra-dominants, qu'on n'a pas la même marge que des clubs comme Paris. Reims n'a pas volé ce point. Maintenant, on va bien recharger les batteries pendant la trêve internationale, avant d'entamer notre marathon", a conclu Julien Stéphan.