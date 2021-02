Rennes - Stéphan après la défaite à Montpellier : "Le vestiaire est déçu mais pas résigné"

La série noire se poursuit pour le Stade Rennais, qui n'a plus gagné en Ligue 1 depuis cinq matches. En effet, ce dimanche après-midi, les Rouge-et-Noir ont chuté sur la pelouse du Montpellier Hérault Sport Club (2-1, analyse et notes). Au sortir de cette défaite concédée dans le cadre de la 26ème journée, Julien Stéphan, l'entraîneur du club breton, a tenté de rester positif. Selon le technicien, le salut de son vestiaire, qui n'est pas résigné, passera par le travail.

"On a très bien entamé la rencontre en se créant deux grosses occasions dans les six premières minutes. Cela aurait dû nous permettre d'ouvrir le score. Et cela aurait eu un impact positif sur notre confiance. Quand on est dans un mauvais cycle, on se fait punir sur nos erreurs. Montpellier a frappé deux fois au but en 25 minutes et a marqué deux fois. Ensuite, il y a eu un autre match, avec un autre plan de jeu sur la fin de match. Les joueurs n'ont pas lâché, mais cela n'a pas été suffisant pour égaliser. On paie par des buts toutes nos erreurs", a regretté l'entraîneur du SRFC. "Nous n'avons pas réussi à profiter de nos bons moments. On a eu des situations dans la surface de réparation. Ce qui fait la différence, c'est l'efficacité. Il y a beaucoup d'équipes qui font des séries négatives ou positives. On est dans un cycle négatif. Nous devons garder la solidarité et nous réfugier dans le travail. Le vestiaire est déçu mais pas résigné. Il n'est pas résigné, sinon il n'aurait pas fait un tel début et essayé d'égaliser en fin de match", a-t-il conclu.