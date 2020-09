Rennes - Stéphan compare le match à Nîmes à un combat de boxe

Après avoir été rejoint à 1-1, puis à 2-2, Rennes l'a finalement emporté 4 buts à 2 à Nîmes, dimanche (3e journée de Ligue 1). Une victoire au forceps qui place le club breton en tête du classement de Ligue 1. "Les deux équipes avaient envie de gagner et se sont rendues coup pour coup. Ça a donné lieu à un match ouvert, spectaculaire et avec beaucoup d’occasions. A la mi-temps, j’ai comparé ce match à un combat de boxe", a commenté Julien Stéphan.

"J’ai dit aux joueurs que celui qui l’emportera à la fin serai celui qui donnera le plus de coups. Par rapport aux précédentes journées, nous avons vraiment su être efficaces", a poursuivi l'entraîneur rennais. "Mettre 4 buts ici et gagner, c’est une belle performance. Les Nîmois nous ont posé beaucoup de problèmes, ils ont mis la pression et nous n’avons pas été toujours très justes. C'est dur de gagner ici, peu de clubs gagneront ici."