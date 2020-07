Rennes - Stéphan débriefe la grande première de Terrier

Au centre d'entraînement de la Piverdière, à huis clos, le Stade Rennais a dominé la formation de Ligue 2 de La Berrichonne de Châteauroux (3-0, résumé), hier en fin d'après-midi en amical. Pour sa grande première sous ses nouvelles couleurs bretonnes, Martin Terrier, débarqué de l'Olympique Lyonnais lors du mercato, n'a pas perdu de temps, ouvrant son compteur but dès le quart d'heure de jeu. Une vraie satisfaction pour Julien Stéphan, l'entraîneur des Rouge-et-Noir, qui a débriefé la prestation de son nouvel attaquant.

"Il a marqué, il a une situation aussi avec son pied gauche, c'est bien pour lui, il a trouvé déjà des connexions immédiates avec ses partenaires, ça a bien combiné sur le côté, donc c'est encourageant", a indiqué le technicien breton en conférence de presse. Une première encourageante qui ne le surprend pas outre mesure : "Mais on avait aussi déjà vu durant le stage des signaux positifs et encourageants avec une intégration express, donc c'est bien, ce sera à confirmer dans les jours et semaines qui arrivent", a conclu Julien Stéphan.