Rennes - Stéphan fait part de ses objectifs pour le mercato

Après un succès obtenu en Coupe de France en fin de saison dernière, Julien Stéphan est parvenu à porter le Stade Rennais sur la troisième marche du podium de Ligue 1, synonyme de qualification pour les tours préliminaires de la compétition. Sans surprise, les bonnes performances du club breton ne passent pas inaperçues et plusieurs joueurs de l'effectif sont courtisés en France et à l'étranger. Outre les possibles approches extérieures, les dirigeants rennais devront également gérer les contrats de plusieurs de leurs joueurs. Dans une interview accordée à Ouest-France, Julien Stéphan a laissé entendre qu'il s'agissait de la priorité.

"Ce sera important de réussir à densifier l’effectif cet été. On arrive dans une situation où nous avons, en même temps, Maouassa, Traoré, Gboho et Da Cunha à un an de la fin de leur contrat. Ce n’est pas l’idéal. C’est un héritage que devra gérer le nouveau président… Mon rôle, c’est de rassurer ces joueurs, de leur dire qu’ils ont une grande importance dans le projet. J’espère qu’on pourra garder les quatre. Je souhaite garder une grande partie du noyau dur qui a fonctionné cette saison" confie-t-il, et d'ajouter qu'il souhaite y allier un vent de fraîcheur. "Il faut de la continuité, des automatismes se sont créés. On est d’accord, en interne, pour régénérer l’effectif avec l’arrivée de joueurs forcément complémentaires à ce noyau dur. Le développement des jeunes fait aussi partie du projet du club. Cette année, ils ont été exposés en championnat comme en Coupe d’Europe. On échange énormément avec Nicolas Holveck, tous les jours, sur différents dossiers. Il y a aussi un directeur sportif qui arrivera dans les semaines à venir. Ce sera des discussions tripartites avec des échanges permanents pour qu’il puisse y avoir des décisions collégiales" déclare-t-il.