Rennes - Stéphan jure fidélité au Stade Rennais

Invité de l'émission "L'Equipe du Soir", ce jeudi sur l'antenne de L'Equipe 21, Julien Stéphan, l'entraîneur du Stade Rennais, a évoqué son avenir. Sous contrat avec les Rouge-et-Noir jusqu'au 30 juin 2022, le technicien français de 39 ans a juré fidélité au club breton : "Je suis très bien au Stade Rennais. Il n'y a aucune raison de partir. Ça fait maintenant huit ans que j'y suis. J'ai passé six ans et demi à la formation et un an et demi avec les professionnels. Les résultats sont positifs depuis le départ. Je sais que c'est un métier difficile, un métier passionnant, mais il n'y a aucune raison pour que je quitte le club", a assuré le natif de Rennes, depuis son domicile, où il est confiné.