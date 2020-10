Rennes - Stéphan méfiant avant le déplacement à Dijon

Rennes se déplacera sur la pelouse de Dijon en tant que leader de Ligue 1, actuelle lanterne rouge, vendredi (19h) en ouverture de la 7e journée de championnat. Cependant, il n'est pas question pour l'entraîneur rennais Julien Stéphan d'aborder ce choc des extrêmes à la légère.

"A Dijon, il y a des bons joueurs, on en a recruté deux cette année et il en reste encore d'autres. Ils ont un bon potentiel offensif avec des joueurs capables de vitesse et d'éliminations, de profondeur aussi. Il faut faire très attention et prendre cette équipe très au sérieux. Sur les quatre derniers déplacements que l'on a faits là-bas, on a perdu quatre fois", rappelle le coach des Bretons en conférence de presse.