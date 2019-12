Rennes - Stéphan n'a que du positif à souligner

En venant à bout des Girondins de Bordeaux (1-0), hier soir lors de la 19ème journée de Ligue 1, le Stade Rennais a engrangé sa cinquième victoire de rang en championnat. Une magnifique série qui permet aux Rouge-et-Noir d'aborder la trêve hivernale sur la troisième marche du podium (33 points, un match en moins). Logiquement, Julien Stéphan pouvait arborer un grand sourire en conférence de presse suite à cette première partie de saison réussie.

"On n'a pas volé nos 33 points en 18 matches, même si c'est assez exceptionnel pour nous, comme toute cette année 2019. Les repères se créent, c'est le fruit d'un certain nombre de choses. Cette équipe de Bordeaux était dangereuse, et on peut savourer car ce sont des moments rares. On a réussi à leur prendre le ballon et on a réussi à se créer des occasions franches, cinq ou six sur tout le match, sans encaisser de but", a expliqué le technicien des Rouge-et-Noir, et de féliciter l'ensemble de son groupe, en nets progrès depuis quelques semaines : "Les entrants ont été décisifs, que ce soit Flavien (Tait) ou Romain (Del Castillo), car ils nous ont apporté tout ce dont on avait besoin à ce moment-là, avec un état d'esprit positif. Cette équipe progresse. Tout le monde travaille, défend, se replace. Je ne regarde pas le classement, je regarde surtout le nombre de points. Il faut être régulier pour pouvoir exister et rester dans la bonne partie du tableau".