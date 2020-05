Rennes - Stéphan ne ferme aucune porte pour l'avenir de Niang

Il s'agit de l'une des rumeurs du moment du côté de Marseille. En cette période de confinement, les bruits concernant le mercato à venir vont bon train et certains joueurs sont annoncés sur le départ. Le mois dernier, Mbaye Niang lui-même avait contribué à alimenter une rumeur sur son avenir en se montrant très flatté par l'intérêt de l'Olympique de Marseille. Ces dernières heures, de nouvelles rumeurs à son sujet ont été lancées et il a tenu à calmer le jeu sur ses réseaux sociaux.

Alors qu'il a tenu à rappeler son attachement et son respect pour le Stade Rennais, avec lequel il est sous contrat jusqu'en juin 2023, l'attaquant de 25 ans n'est pas certain de porter le maillot breton la saison prochaine, selon les dires de Julien Stéphan. Dans un entretien accordé au Figaro, le coach rennais a déclaré que tout était possible dans ce dossier. "On est sûr de rien. Ce n’est pas spécifique à cette année, il y a des offres, des demandes et des positions stratégiques du club. Je donne un avis sportif, mais je suis conscient qu’il y a les données économiques. Tout est à prendre en compte. Je veux garder le maximum du noyau dur et le bonifier avec des arrivées" a-t-il indiqué.