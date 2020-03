Rennes - Stéphan revient sur le craquage de Raphinha

Tout va bien pour le Stade Rennais, 3e de Ligue 1 et qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France (jeudi à St-Etienne), mais l'euphorie ne transpire pas du vestiaire breton. Raphinha, en tout cas, a semblé très agacé samedi lors de son remplacement à Toulouse, alors qu'on jouait la 71ème minute et que le score était déjà de 0-1 en faveur des Rouge-et-Noir (0-2 score final). Furieux, le jeune joueur brésilien (23 ans) a frappé de rage le banc de touche et jeté ses chaussures au sol, sans échapper aux caméras de télévision...

"C’est un non-événement, qui je trouve a fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose", a jugé son entraîneur Julien Stéphan, ce mercredi en conférence de presse, dans des propos rapportés par Ouest-France. "Ce n’est pas la première fois qu’un joueur sort frustré du terrain. Alors que je sais que tout va tellement bien au Stade Rennais qu’il faut essayer d’aller chercher quelque chose d’un petit peu moins bien, ça, c’est le jeu (sourire). Mais c’est un non-événement, il y avait de la frustration simplement sur sa sortie. On s’est vus, on a échangé par rapport à ça, mais ça ne mérite pas plus de temps passé." L'incident est clos et Raphinha devrait tenir sa place à Geoffroy-Guichard, demain.