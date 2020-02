Rennes - Stéphan s'agace des rumeurs concernant Létang

Depuis vendredi après-midi, le Stade Rennais est en pleine tourmente après le licenciement d'Olivier Létang, le désormais ex-président. Ainsi, ces derniers jours, plusieurs rumeurs ont circulé dans la presse et en Bretagne, concernant une mésentente certaine entre le dirigeant et Julien Stéphan, l'entraîneur. Après avoir fait un premier point samedi soir à l'issue du nul contre Brest, le technicien est revenu sur le départ de Létang ce lundi en conférence de presse.

"Je lis des choses, on me rapporte des choses depuis quelques jours, qui sont complètement fausses. Moi qui me dérangent un petit peu. À la limite, ce n’est pas très grave, mais je ne voudrais pas que ça dépasse les bornes. Aujourd’hui, on a un actionnaire puissant au club, qui porte le club depuis vingt ans, qui prend des décisions. Le président est sous la responsabilité de l’actionnaire, l’entraîneur est sous la responsabilité du président et donc aussi de l’actionnaire et on suit la ligne directrice de l’actionnaire. Encore une fois, je m’occupe de l’équipe et du secteur professionnel. Et c’est déjà bien suffisant comme ça" a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Ouest-France. "Ce qui me dérange ? il y a des contres-vérités, mais ce n'est pas le sujet de ce matin".