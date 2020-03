Rennes - Stéphan veut rapidement remobiliser ses troupes

Le Stade Rennais ne remettra pas son titre en jeu. Jeudi soir, les Bretons se sont inclinés à la dernière seconde face à Saint-Etienne (2-1, résumé et notes) en demi-finale de la Coupe de France. Bien que le résultat soit difficile à encaisser, Julien Stéphan considère que l'ASSE n'a pas volé sa place en finale. "Le scénario est cruel, en effet, de prendre ce but à la dernière seconde. Mais je vais reconnaître qu’on n’a pas fait le match qu’on avait imaginé. Que cette équipe de Saint-Etienne a certainement davantage mérité sa qualification que nous ce soir. On aurait préféré le perdre dans d’autres conditions et d’autres circonstances" a expliqué l'entraîneur rennais après la rencontre.

Alors qu'il a senti son équipe "un petit peu inhibée par l’enjeu", il souhaite que cette désillusion soit rapidement effacée puisqu'un match très important face à Montpellier attend le SRFC ce dimanche (17h). "Il y a à se remobiliser très vite, parce que le match arrive dimanche contre Montpellier. Il faudra qu’on récupère des forces physiques et surtout de l’énergie mentale. On en aura bien besoin dimanche" a-t-il glissé, et d'ajouter : "c’est une grande déception, à quelques minutes d’une prolongation, à une marche du Stade de France de nouveau. On sait à quel point c’est rare de pouvoir jouer des matches comme ça dans une carrière donc c’est une grande déception pour tout le monde, tout le groupe, tout le club. Mais la saison n’est pas terminée, on a encore de belles choses à faire dans ce championnat. On a des échéances importantes qui arrivent. On a besoin de se remobiliser très vite et de repartir de l’avant"