Rennes - Steven Nzonzi décrit le style Jorge Sampaoli

Ce mercredi soir (19 heures, Stade Vélodrome), l'Olympique de Marseille accueillera le Stade Rennais FC, en match en retard de la 22ème journée de Ligue 1. Cette rencontre marquera les grands débuts de Jorge Sampaoli, le nouvel entraîneur olympien, sur le banc de touche des Ciel-et-Blanc. Ancien joueur du technicien argentin au FC Séville (2016-2017), Steven Nzonzi (32 ans, 24 matches joués en championnat cette saison, 1 but), le milieu de terrain défensif des Rouge-et-Noir, a évoqué le style du nouveau tacticien marseillais.

"Ça s'est très bien passé avec ce coach. On avait fait une très bonne saison. Il met du dynamisme dans son groupe et son effectif. Il est derrière ses joueurs, comme on peut le voir sur son banc. Beaucoup d'énergie et d'envie. Un coach qui bouillonne en match et qui contrairement à ça, en dehors, dans la vie, a l'air plutôt tranquille. Je sais qu'avec lui, j'avais très bien travaillé. Il fait du très bon travail", a indiqué le numéro 15 du SRFC, et de nuancer en conclusion : "Après, s'il va changer le jeu de l'OM, ce n'est pas mon problème. Je ne connais que Marseille par la télévision, je ne peux pas savoir si ça va coller avec ce coach".