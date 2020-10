Rennes - Steven Nzonzi raconte ses bons débuts avec le Stade Rennais

Arrivé lors du dernier mercato hivernal, Steven Nzonzi s'est directement imposé avant la coupure du championnat dans le onze de départ de Julien Stéphan. Le champion du monde 2018 participe à l'équilibre du jeu breton et apporte son physique et sa taille (1m91) dans l'entrejeu rennais. Le joueur de 31 ans, qui découvre seulement la Ligue 1 après de nombreuses expériences à l'étranger, s'adapte rapidement à sa nouvelle équipe, et à ce nouveau championnat.

Il s'est d'ailleurs livré à L'Equipe sur les conditions de son adaptation : "Je voulais jouer en Ligue 1, mais, après avoir passé dix ans à l’étranger, je ne savais pas à quoi m’attendre. Je savais que le Championnat français était bon. Il y avait une petite pression mais c’était excitant. Découvrir le Championnat de mon pays, c’est un challenge qui m’a plu. Chaque week-end, c’est la nouveauté, je découvre, c’est plaisant. La Ligue 1, en fait, c’est top ! Je n’ en doutais pas, mais voir un Championnat à la télévision, ce n’est pas pareil que d'y jouer".