Rennes - Un succès logique, estime Stéphan

Ils ont refait le coup ! Huit mois après leur victoire au Groupama Stadium en demi-finale de la Coupe de France, les Rennais sont revenus dans l'antre lyonnaise ce dimanche et se sont de nouveau imposés (0-1, résumé et notes), cette fois-ci en championnat (18e journée). Dans une forme étincelante ces dernières semaines, les Bretons ont enchaîné une cinquième victoire de rang toutes compétitions confondues et sont actuellement 4èmes avec un point de retard sur le LOSC, mais également un match de moins. Après la victoire, Julien Stéphan a estimé que la logique a été respectée. "Je pense que la victoire est logique au vu des occasions que nous nous sommes créées mais également sur le plan collectif. Le succès est venu tard mais logiquement. C'est notre cinquième victoire toutes compétitions confondues, la quatrième en Championnat et cela nous permet d'accumuler de la confiance."

L'entraîneur des Rouge-Et-Noir aurait aimé davantage d'efficacité devant le but, mais il était forcément satisfait par la prestation de son équipe. "Ce que nous avons montré est intéressant, nous avons cherché à presser haut les Lyonnais et nous nous sommes bien replacés. Nous avons concédé peu d'occasions. Nous souhaitions reproduire des choses intéressantes avec le ballon. Dans la profondeur, nous pouvions exploiter des choses. Je regrette que nous n'ayons pas eu plus d'efficacité car nous aurions pu marquer des buts supplémentaires" a-t-il déclaré.