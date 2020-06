Reprise - Cinq clubs de L1 de retour à l'entraînement ce lundi

A partir de ce lundi, plus de la moitié des clubs de l'élite auront repris l'entraînement. Après Lyon, Nantes, Nice, Lille, St-Etienne, Lorient et Nîmes, cinq autres équipes vont retrouver le chemin des terrains aujourd'hui : Paris, Bordeaux, Rennes, Montpellier et Monaco. Si le PSG a encore plusieurs rendez-vous à honorer sur cette fin de saison 2019-20, avec les finales de coupes nationales et le final 8 de la Ligue des Champions, les quatre autres ne reprendront pas la compétition avant deux mois, fin août.