Reprise - L'OGC Nice a fait son retour à l'entraînement

Les 28 joueurs de l'OGC Nice étaient de retour, comme prévu, ce lundi matin dès 9h15 au centre d'entraînement. La journée est dédiée aux tests médicaux, dont "un test par prélèvement nasal et un examen complet effectués par les médecins du club", comme expliqué dans un communiqué officiel.

Nice précise la présence d'"Ihsan Sacko,Yanis Hamache et Eddy Sylvestre, de retour de leur prêt (respectivement à Troyes, Red Star et Auxerre)", et de "la recrue (Robson) Bambu". Plusieurs photos de joueurs (Walter Benitez, Pierre Lees-Melou, Dante ou encore Kasper Dolberg) portant un masque aux couleurs niçoises accompagnent le communiqué. Pour rappel, les Aiglons ont fini la saison 2019-2020 à la 5ème place et doivent encore patienter avant de savoir s'ils seront qualifiés pour la prochaine édition de la Ligue Europa.