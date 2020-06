Reprise - Préparation physique d'avant-saison : quels atouts pour la santé des sportifs ?

Une préparation physique rigoureuse fait partie des piliers essentiels d'une saison réussie, dans les sports collectifs comme individuels. Mais savez-vous pourquoi ? On fait le point sur les atouts d'une préparation de pré-rentrée pour les sportifs.

Préparation physique : prévenir les blessures graves et superficielles

Le premier objectif (et avantage) d'une préparation physique de pré-saison réside dans la prévention des blessures. En effet, la plupart des lésions musculaires et ostéo-articulaires sont dues à des efforts trop intenses pour l'organisme qui les réalise. Après la trêve hivernale ou les vacances d'été, par exemple, les organismes des sportifs sont restés au repos pendant plusieurs semaines : leurs muscles, leurs ligaments ou encore leurs articulations perdent donc en volume (pour les muscles) et en force.

Il est donc indispensable de retrouver une condition physique optimale avant de reprendre les entraînements réguliers, puis les compétitions officielles. De nombreuses techniques, compilées par des spécialistes comme www.preparation-physique.net, permettent aux sportifs d'améliorer leur potentiel physique et leurs capacités athlétiques. Elles ne garantissent toutefois pas un risque zéro : la souscription d'une complémentaire santé peut alors se révéler utile en cas de blessure.

Préparation d'avant-saison : améliorer les performances sportives

Au-delà de la prévention des blessures, une bonne préparation d'avant-saison permet aux sportifs d'appréhender les compétitions à venir dans des conditions optimales. En fournissant un travail de fond, qui porte autant sur l'endurance que sur la force, la capacité respiratoire ou encore la souplesse, les athlètes renouent rapidement avec leurs capacités physiques habituelles.

Ils peuvent ainsi les développer au cours d'une préparation physique générale (P.P.G.), puis d'une préparation physique spécifique (P.P.S.). Tandis que la première vise l'amélioration globale des conditions physiques du sportif, la seconde a plutôt pour objectif de l'aider à développer sa technique en fonction de son rôle au sein de l'équipe.

Dans le cas du football, par exemple, les joueurs pourront revenir sur des gestes techniques précis pour retrouver toute leur puissance de frappe, améliorer la qualité de leurs passes ou encore coordonner leurs déplacements.

Préparation physique : conditionner un véritable mental d'athlète

La préparation de pré-saison vise principalement l'amélioration des capacités physiques et techniques des sportifs, mais elle comporte également une dimension psychologique. En effet, la reprise des entraînements avant le début de la saison permet aux athlètes de renouer avec une hygiène de vie plus saine, également indispensable aux performances sportives.

Reprendre un entraînement de fond, c'est aussi réguler son rythme de sommeil et rééquilibrer son régime alimentaire pour accompagner le travail physique. Cette dimension psychologique est d'autant plus importante dans les sports collectifs comme le football, puisque les premiers entraînements de la pré-saison permettent aux équipes de retrouver leurs automatismes. Ils représentent en outre l'occasion d'intégrer de nouvelles recrues aux équipes déjà formées, et de créer de nouvelles dynamiques collectives avant les matchs officiels.

Une préparation physique de qualité offre donc de nombreux avantages aux sportifs qui souhaitent appréhender une nouvelle saison avec sérénité. Elle permet une reprise en douceur pour des performances optimales sur le terrain, tout en prévenant la majorité des risques de blessure.